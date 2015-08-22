Diyarbakır AKP binası önünde bombalı saldırı: Bir TOMA kül oldu

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişilerce, AKP İl Başkanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırıda atılan bombanın isabet ettiği TOMA kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Ak PartiDiyarbakır İl Başkanlığına saat 21.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce bomba atıldı. Parti binasına atılan bomba güvenlik amacıyla bekleyen TOMA’nın altında patladı.

Parti binası önü ve TOMA kısa sürede alev aldı. Polis ekiplerin anonsu ile bölgeye çok sayıda itfaiye, TOMA ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TOMA’ya müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken TOMA ise kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi oluşturarak incelemeye başlarken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.