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Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne servis aracıyla saldırı girişiminde bulunuldu

Araç nizamiyeden dışarı çıkarılarak düzenek fünyeyle imha edildi

15 Mayıs 2017 14:38

Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üssü'ne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan borularda amonyum nitrat ve çivi tespit edildi. Araç nizamiyeden dışarı çıkarılarak düzenek fünyeyle imha edildi.

DHA'nın haberine göre, 8’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’na bu sabah personel taşıyan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’ne ait servis aracı, nizamiyede durdurularak aranırken aracın altındaki borulardan şüphelenen askerler detaylı arama yaptı. Sivil plakalı servis aracı daha sonra dışarı çıkarıldı ve polise haber verildi.

Olay yerine gelen özel harekat polisleri ve bomba uzmanları caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri daha sonra düzeneğe benzeyen bölümü fünye ile imha ederken, bomba düzeneğinde kullanılan 2 boru içinde amonyum nitrat ve çivilerin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, aracın altındaki düzeneğin tam olarak hazırlanmış düzenek olmadığını ve ancak düzenekte kullanılan malzemeler olduğunu belirtererek, olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını belirtti. Araç daha sonra incelenmek üzere çekici ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Diyarbakırsekizinci ana jet üssü

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