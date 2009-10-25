Diyarbakır 1 - Gençlerbirliği 0

Turkcell Süper Lig'de Diyarbakırspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi

53. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşunda ters pozisyonda kalan kaleci Espinoza, son anda topa sahip oldu.

66. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Da Silva Mendonca, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalecinin ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

83. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kahe'nin vuruşunda, Espinoza'yı da geçen topu Diallo kornere gönderdi.

90. dakiada ceza sahası önünde topla buluşan Erhan'ın vuruşunda defansa çarpan top kornere çıktı.

Diyarbakırspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Kemal Yılmaz xxx

Diyarbakırspor: Espinoza xx, Larsen x (Dk. 32 Adnan xx), Tolga xx, Basem xx, Celalettin xx, Diallo xxx, Şener xx, Barış xx (Dk. 83 Erhan ?), Abdullah xxx, Mendoza xx, Tazemeta xxx (Dk. 67 Burak x)

Gençlerbirliği: Serdar xx, Orhan xx, Murat xx, Aykut xx, Radeljiç xx, Hurşit xxx, Cem xxx (Dk. 46 Da Silva Mendonca xx), Kahe xxx, Da Silva xx, Mustafa xx (Dk. 65 Bilal x), Patiyo xx (Dk. 46 Burhan xx)

Gol: Dk. 34 Tazemeta (Diyarbakırspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Barış, Dk. 60 Şener. Dk. 90 Mendoza (Diyarbakırspor)