Diyarbakır - Lice yolunda patlama; 1 asker yaralı

Diyarbakır- Bingöl karayolunun Kocaköy İlçesi mevkisinde yolda askerlerin patlayıcı arama ve taraması yaptığı sırada meydana gelen patlamada, 1 asker hafif yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır- Bingöl karayolunda sabah saatlerinde patlayıcı arama ve taraması yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy ilçesi yakınlarında arama yaptıkları sırada, teröristler bir menfeze yerleştirdikleri patlayıcı uzaktan kumandayla patlattı. Patlamada 1 asker hafif yaralanırken, bölgede operasyon başlatıldı. Yaralanan asker, Diyarbakır Asker hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.