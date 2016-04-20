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Diyarbakır - Lice yolunda patlama; 1 asker yaralı

Yaralanan asker, Diyarbakır Asker hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

20 Nisan 2016 14:54

Diyarbakır- Bingöl karayolunun Kocaköy İlçesi mevkisinde yolda askerlerin patlayıcı arama ve taraması yaptığı sırada meydana gelen patlamada, 1 asker hafif yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır- Bingöl karayolunda sabah saatlerinde patlayıcı arama ve taraması yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy ilçesi yakınlarında arama yaptıkları sırada, teröristler bir menfeze yerleştirdikleri patlayıcı uzaktan kumandayla patlattı. Patlamada 1 asker hafif yaralanırken, bölgede operasyon başlatıldı. Yaralanan asker, Diyarbakır Asker hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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