Diyanet'ten yılbaşı ‘uyarısı'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illerdeki camilere gönderilen “Bir Ömür Sorumluluk Bilinciyle Yaşamak” başlıklı cuma hutbesinde tema yeni yıl olarak belirlendi.

Hutbede, “Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkândır. Hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır. Yoksa yeni yıl, dini ve ahlaki değerlerimizi unutarak, milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergileyerek karşılayacağımız bir zaman dilimi değildir” denildi.