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DİYANET'TEN YALANLAMA ANKARA (A.A)

24 Mayıs 2011 21:01

-DİYANET'TEN YALANLAMA ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı, ''Diyanet'te Eyalet Krizi'' başlığıyla kimi ulusal gazetelerde yer alan haber ve bu haberin dayandırıldığı bilgilerin tümüyle gerçek dışı olduğunu bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ''Diyanet'te Eyalet Krizi '' haberleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, namaz vakitlerinin düzenlenmesiyle ilgili web programında sistem gereği, herhangi bir yerleşim merkezinde saat belirleme ihtiyacının kimi ülkelerde eyalet sorusuyla ilerlemeyi gerektirdiği vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  ''Almanya, İngiltere ve Belçika gibi eyalet sistemiyle yönetilen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları şehirleri eyalet kategorisi içinde bulmalarının şaşırtıcı bir yanı yoktur. Bununla birlikte kimi gazetelerde akla ziyan bir tecessüsle bu bilgiyi zorlayan ve kamuoyunu olumsuz bir şekilde yönlendirme amacı taşıyan haberlerin kurgulanması, camiamız mensupları arasında rahatsızlık yaratmıştır.''

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