Diyanet'ten Vatikan'a büyükelçi

Dışişleri Bakanlığı'nın yaz kararnamesiyle Diyanet İşleri'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Vatikan'a Büyükelçi olarak atandı.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre İlahiyat kökenli bir profesör olan Mehmet Paçacı, 1998 yılında Vatikan’da Pontificia Universitas Gregoriana ve Pontificio Istittuto Di Studi Arabe E D’Islamistica’da dersler vermişti.

Washington'da Din İşleri Müşavirliği yaptı

Mehmet Paçacı, Dışişleri Bakanlığı'na da yabancı bir isim değil; Daha önce Türkiye 'nin Washington Büyükelçiliği'nde Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapmıştı.

Bir ilahiyatçı prof gitti, biri geldi

Mehmet Paçacı, Vatikan Büyükelçiliği görevini bir başka İlahiyat Profesörü, Kenan Gürsoy'dan devralacak. Gürsoy, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu göreve gelmesinin ardından, Dışişleri teşkilatı dışından atadığı ilk Büyükelçi olarak dikkat çekmişti.

İslam modernizminin genç temsilcisi olarak tanındı

Prof. Paçacı'nın İslam dini konusunda pek çok çok kitabı bulunuyor. Paçacı, yazdığı ilk kitaplarla, İslam modernizminin genç temsilcileri arasında anılmıştı.

Paçacı'nın kitapları arasında, "Kutsal kitaplarda ölümötesi", "Çağdaş dönemde Kur'an ve tefsire ne oldu", "Kur'an'a giriş" bulunuyor.

Kualalumpur'da ders verdi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Prof Paçacı, yurt dışında çeşitli ülkelerde de çalışmalar yaptı. 1989 yılında Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te Ahiret İnancı adlı çalışmasıyla Doktor ünvanını alan Paçacı, 1985 yılında Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi, Arap Dili Enstitüsü’nde araştırmalar yapmak ve Arap dilini geliştirmek amacıyla, 1987-1988 yıllarında İngiltere’de Manchester Üniversitesi İngiliz Kültür Heyeti (The British Council) araştırma bursunu kazanarak, Biblical Theology Bölümü’nde dersler alarak tezi üzerinde araştırmalarda bulundu. Paçacı, bir süre de Kuala Lumpur Uluslararası İslam Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev aldı.