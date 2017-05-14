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Diyanet’ten Twitter uyarısı: Uzak durun

“140 karakterlik lüzumsuz söz, ifade, yazılardan uzak durun”

14 Mayıs 2017 22:17

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Konya’da tarihi Kapı Camii’nde sabah namazını kıldırdı. Cemaate vaaz veren Görmez, gençlere, “sosyal medyada beyinlerini teslim alacak her türlü görüntü, söz ve yazılardan uzak durmalarını” öğütledi.

 Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) habeirne göre Görmez, özellikle gençlere seslenerek şunları söyledi: 

“140 karakterlik lüzumsuz sözlerden, ifade ve yazılardan uzak durun. Sosyal medyada, internette şurada, burada sizi, kalbinizi, yüreğinizi işgal edecek olan, beyninizi teslim alacak olan her türlü görüntü, lüzumsuz söz ve yazıdan uzak durun. Ta ki dünyanızı cennete dönüştürebilesiniz. Ta ki kalbinizi kimse gelip sizi cep telefonu marifetiyle işgal etmeye kalkışmasın. Ta ki cep telefonu marifetiyle aklınızı, ruhunuzu kimse teslim almasın.”

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