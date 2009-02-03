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Diyanet'ten sağduyu hutbesi

Diyanet, Gazze saldırısı sonrası artan tansiyon nedeniyle Türk Musevi Cemaati’ni de sevindiren önlemler dizisini uyguluyor

03 Şubat 2009 02:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı sonrası artan tansiyon nedeniyle Türk Musevi Cemaati’ni de sevindiren bir önlemler dizisini yaşama geçirdi.

Türk Musevi Cemaati Başkanı Silvyo Ovadya, iki hafta kadar önce İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’yı ziyaret ederek, cemaatin son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları aktardı. Bu ziyaretin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Ovadyo’yu telefonla aradı. Bardakoğlu, telefon görüşmesinde, "Gazze saldırıları sonrasında toplumda oluşan tepkinin Musevi Cemaati’ne yönelmemesi konusunda üstlerine düşen tüm görevleri yerine getirecekleri" mesajı verdi ve milleti sağduyuya çağıran bir cuma hutbesi hazırlanacağını söyledi.

İmamlara uyarı

Çağrıcı, Türk Musevi Cemaati’yle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından tüm cami imam ve vaizlerine hitaben ilçe müftülerine bir yazı gönderdi. Çağrıcı, tebligatnamede, "İyi niyetle de olsa toplumu herhangi bir şekilde ajite edici bir etki uyandırabilecek tek bir söz dahi söylemeyin" uyarısında bulundu. Çağrıcı, tebligatnamesinde, "Vaazlarınızda Musevi vatandaşlarımızın kesinlikle rahatsız ve huzursuz edilmemesi konusunda gereken konuşmaları yapınız" dedi. Tebliğinin hálá geçerli olduğunu vurgulayan Çağrıcı, "Allah’a şükür Musevi vatandaşlarımıza yönelik bir müdahale olmadı" diye konuştu.

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