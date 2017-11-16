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Diyanet'ten müftü nikâhı uyarısı

"İçişleri Bakanlığı tarafından müftülüklerimize yetki verilmeden resmi nikâh kıyılması mümkün bulunmamaktadır"

16 Kasım 2017 20:34

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nca yetki verilmeden müftülüklerce resmi nikâh kıyılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na, yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verileceği hükmünün eklendiği belirtildi.

Ancak bu konuda İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir yetkilendirme ve görevlendirme işleminin yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "İlgili bakanlık ile başkanlığımız arasında konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu itibarla İçişleri Bakanlığı tarafından müftülüklerimize yetki verilmeden resmi nikâh kıyılması mümkün bulunmamaktadır. Yetkilendirme işlemleri konusunda başkanlık tarafından müftülüklerimize ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Başkanlığımızdan gelecek bilgilendirme sonrasında müftülüklerimiz resmi nikah işlemlerine başlayacaklardır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile müşterek eğitim programı çalışması, uygulamalar konusunda kılavuz el kitabı hazırlanması planlanmaktadır" dendi.

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