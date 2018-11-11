T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet'ten 'Mısıroğlu'na ziyaret' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Başkan Prof

11 Kasım 2018 17:27

Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın yazar Kadir Mısıroğlu\'na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir\" denildi. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın yazar Kadir Mısıroğlu\'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı\'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" denildi. 

 

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DiyanetBaşkanlığı Başkan Prof Dr Ali ErbaşKadir MısıroğluAçıklamadaKasımBaşkanı Prof Dr Ali ErbaşBaşkanlığıAçıklamada"DiyanetBaşkanımız Prof Dr Ali ErbaşSözKamuoyunaTURAPOĞLUANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24