Diyanet'ten 'Mısıroğlu'na ziyaret' açıklaması

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı\'nca Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın yazar Kadir Mısıroğlu\'na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir\" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın yazar Kadir Mısıroğlu\'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı\'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" denildi.