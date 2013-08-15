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Diyanet'ten Mısır'a kınama

Diyanet yaptığı açıklamada, bütün uluslararası kurumları, sivil toplum ve insan hakları örgütlerini Mısır'da yaşananlara dur demeye davet etti

15 Ağustos 2013 16:39

 

Mısır'daki sert müdahaleyi Diyanet İşleri Başkanlığı da bir yazılı açıklama ile kınadı. Diyanet'in metninde darbeye ilk aşamada destek veren El Ezher Üniversitesi'ne yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mısır'da yaşananlar karşısında bütün insanlığı daha duyarlı olmaya çağırdı, "İslam coğrafyasında yaşanan acı hadiselerin giderek artması, insanlığın geleceği, barış ve huzuru adına son derece üzüntü vericidir" dedi.

Diyanet, yazılı açıklamasında Mısır'daki kanlı müdahaleye tepki gösterdi:

Açıklamada, "Bu katliamların kararını verenler, planlayanlar ve gerçekleştirenler iyi bilmelidirler ki hiçbir saltanat ve hükümranlık masum insanların kanları üzerinden ayakta duramaz. Hiçbir dünyevi hırs, çıkar ve siyaset bir insanı yaşatmaktan daha değerli olamaz. Mısır'da masum insanları katledenler, bu duruma maddi ve manevi destek verenler, gerçekte bütün bir insanlığı öldürmüşlerdir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mısır'daki olaylardan darbenin ilk aşamasında Müslüman Kardeşler'e destek vermeyen El Ezher Üniversitesi'ni ve din adamlarını da sorumlu tuttu; "Bu vahşete sessiz kalanlar iyi bilmelidir ki din-i mübin-i İslam'a göre kişi, sesini yükseltmesi gereken yerde yükseltmediğinden sorumlu olduğu gibi hakkın, hakikatin, adaletin, ahlakın, barış ve huzurun tarafında yer almayışından da sorumludur. Olaylar karşısında Ezher yönetiminden farklı olarak başından beri tepki gösteren İslam alimlerinin duruşu ise İslami duyarlılığı ve maşeri vicdanı göstermesi bakımından önemlidir" denildi.

 

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