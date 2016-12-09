Diyanet'ten mahremiyet eğitimi: Çocuklarınızı 2 yaşından sonra yatağa almayın!

Diyanet’in ‘Mahremiyet Eğitimi’nde konuşan Diyanet İşleri Müşaviri Doç. Dr. Huriye Martı, “Çocuklarınızı 2 yaşından sonra yatağınıza almayın. Kardeşlerin yataklarını 5 yaşından sonra ayırın” dedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilden gelen 250 din görevlisine, hadis ve ayetlerle desteklenen “Mahremiyet Bilinci ve Çocukluk Döneminde Mahremiyet Eğitimi” verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Huriye Martı tarafından verilen seminerde din görevlilerine, mahremiyete dair sınırların, sadece insan aklının ve beşeri hukukun değil aynı zamanda ilahi iradenin de müdahale ettiği, koruduğu, korunmasını istediği ve çiğnendiğinde ceza öngördüğü sınırlar olduğu anlatıldı.

‘Çocuklarınızla yatakları ayırın’

Çocuklar ile ebeveynleri arasındaki ilişkilere değinilen eğitimde 2 yaşından itibaren çocukların anne ve babasından ayrı bir odada yatması gerektiği Doç. Dr. Martı tarafından öne sürüldü. Çocukların 2 yaşında iken anne ve babasından ayrı bir odada yatması gerektiğini savunan Martı, kardeşlerin ise 5 yaşından sonra aynı yatakta yatmamasını istedi. Kardeşlerin yanyana uyumasının neden sakıncalı olduğuna yönelik herhangi bir açıklama yapamayan Martı, din görevlilerine Hz. Muhammed’in en geç 10 yaşında iken yatakların ayrılması yönündeki tavsiyelerini hatırlattı.

‘2 yaşında mahremiyet eğitimi başlamalı’

Martı, çoğu zaman mahremiyet eğitimlerinin aileler tarafından atlandığına dikkat çekerek, mahremiyet eğitiminin erken dönem çocukluk evresinde verilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuğa 2 yaşından itibaren bedeninin özel bölgelerinin öğretilmesini, bu konuda anne babaların da hassas olması gerektiğini ve özel alan ihlallerinde tepki vererek, onun da tepki vermesi gerektiğinin çocuğa öğretilmesi gerektiğini anlatan Martı, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukla birlikteyken mahremiyet ihlali içeren durumlarla karşılaşıldığında, çocuğun duyacağı şekilde bunun doğru olmadığına dair sağlıklı tepkiler verilmelidir.”