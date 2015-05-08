Diyanet'ten Kürtçe Kuran açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin Erzincan mitinginde dile getirdiği Kürtçe Kuran'a yönelik iddialara yanıt verdi. "Kürtçe Kur'an-ı Kerim'in tek nüsha olduğu ve Diyanet İşleri değil Ensar Vakfı tarafından yayımlandığı" iddialarını yalanlayan Salman, kitabın basım kararının 2015 Ocak ayında alındığını ve basım işleminin tamamının Nisan ayı içerisinde tamamlandığını açıkladı.

Demirtaş, partisinin bugün düzenlediği mitingte HDP Erzurum Milletvekili Adayı Seher Akçınar'ın da dile getirdiği, "Erdoğan’ın kendisini dinleyenlere gösterdiği Kuran’ı Kerim’in ise Diyanet tarafından henüz baskısının yapılmadığı, mitinglere yetiştirilmek için alelacele bir prova baskı yapıldığı" iddiasını yenileyerek, Kürtçe Kuran'ın Diyanet İşleri Başkanlığı değil Ensar Vakfı tarafından basıldığını söylemişti.

'10 bin adet basıldı'

Bu iddialar üzerine açıklama yaparak Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe basımına yönelik işlemin 5 yıl önce başlatıldığını belirten Salman, "Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla bu kitabın basımı kararını Yayın Kurulu'nda almıştır. Bu süreç içerisinde grafik tasarım çalışmaları devam ettikten sonra basım süreci Nisan ayı içerisinde tamamlanmıştır. Nisan ayında 10 bin adet basımı gerçekleştirilmiştir ve halkımızın istifadesine sunulmuştur. Kitabın tek nüsha olarak basıldığı, bir yayın evine ait olduğu noktasındaki bilgi kesinlikle doğru değildir, gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

7 bin adeti dağıtıldı, 3 bini Diyanet'te

"Malum bir kitabın öyle hazırlanması, basımı uzun bir süreci gerektirir ve 3-5 gün içerisinde bunun tamamlanması mümkün değildir Ama Kürtçe mealin tamamı, 10 bin adet basımı Nisan ayı içerisinde tamamlanmıştır" diyen Salman, basılan 10 bin Kuran'ın 7 bininin illere dağıtıldığını ve 3 bin adedinin de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda tutulduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 dilde Kuran tercümesi ve mealini halkın istifadesine sunduğunu söyleyen Salman, yapılan hizmetlerin çoğunluğunun daha önceden planlandığının altını çizdi. Salman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetleri üzerinden bir polemik üretilmesinin ve özellikle yanlış bir bilgi üzerinden Diyanet'i suçlayıcı ifadeler kullanılmasının son derece incitici olduğunu söyleyerek, bu durumun 120 bin personeli olan Diyanet Teşkilatını üzdüğünü ve bunların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

'Bu, son zamanlarda başkanlığımızla ilgili yapılan spekülasyonların bir parçasıdır'

Kürtçe Kur'an-ı Kerim isteyen her Kürt vatandaşının talep etmeleri halinde bunu illerdeki müftülüklerden temin edip edemeyeceğini sorulması üzerine Salman, "Şu anda dağıtımı sürecimiz devam ediyor. 10 bin Kur'an-ı Kerim zaten ücretsiz dağıtılmak üzere basılmıştır. Ayrıca satışa sunulmak üzere şu anda işlemler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üzerinden devam etmektedir. Kürtçe Kur'an-ı Kerim meali şu anda ücretsiz olarak halkımızın istifadesine sunulacak" yanıtını verdi.

Salman, basılan 10 bin adet Kürtçe Kur'an-ı Kerim'in nisan ayının ilk haftasından itibaren Diyanet'in depolarına girmeye başladığını ve ay sonuna doğru ise tamamının teslim edildiğini kaydetti. Bu konuda yapılan spekülasyonlardan Diyanet İşleri Başkanlığı olarak rahatsızlıklarını dile getiren Salman, "Bu tahmin ediyoruz ki son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili yapılan spekülasyonların bir parçasıdır" dedi.