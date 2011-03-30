Diyanet'ten 'kurasız Hac' çıkışı

T24- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hacca gitmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na 7 senedir başvuranların bu sene kuraya katılmadan hacca götürüleceğini bildirdi.









Diyanet İşleri Başkanı Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hac hizmetleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının Hac organizasyonuna kayıtlı 800 bin vatandaşın bulunduğunu, bu yılki müracaatlarla bu sayının bir milyonu bulabileceğini tahmin ettiklerini anlatan Görmez, her yıl ortalama 100 bin kişinin hacca gitmek için kendilerine başvurduğunu söyledi. Kayıtlı olup da 5 yıl boyunca hacca gidemeyenlerin sayısının 205 bine ulaştığını dile getiren Görmez, vatandaşların da haklı olarak kura sistemini 'haksızlık' şeklinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Görmez, şunları kaydetti:

'Kura sistemiyle 5-6 sene müracaat etmiş bir vatandaş hacca gidemiyor ama nadir de olsa yanı başındaki komşusu en son müracaat edip kurada çıkabiliyor. Bunun tabii sebepleri var. Eğer biz müracaat sırasına göre hacca göndermeye kalkarsak o zaman da 10 sene haccı tatil etmemiz gerekir. Yani 10 seneden fazla kimsenin müracaatını kabul etmememiz gerekir. Bu da toplumdaki o hac talebini ve heyecanını ortadan tamamen kaldırır. Onun için ilk kez bu sene şöyle bir sistem uygulamaya karar verdik; 7 sene üst üste hacca müracaat eden herkesi kuraya dahil etmeden hacca götüreceğiz. 6 sene üst üste müracaat edenler 36 defa kuradan ismini çekecek. 5 sene üst üste müracaat edenlerin 25, 4 sene üst üste müracaat edenlerin ise 16 kez kura çekme hakkı olacak.

Böylece bu yıl hacca gideceklerin neredeyse yüzde 90'ı birden fazla müracaat edenlerden oluşacak. Yüzde 10-15'i de yeni müracaatlar arasından çıkabilir. Bu da toplamdaki hac heyecanı ve talebini ortadan kaldırmamak için başvurduğumuz bir yöntem. Yoksa 10 sene hac müracaatlarını kabul etmeyip tatil etmemiz gerekiyor. Herkes umudunu kesiyor. Bu da doğru değil.'

Hac kotasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Görmez, kotanın İslam Konferansı Örgütü'nün bir toplantısında alınmış bir karar olduğunu söyledi. Oranın binde 1 olarak belirlendiğini dile getiren Görmez, 'Bütün Müslümanların hali vakti yerinde olsa ve bu kota uygulansa 15 milyon kişi yapar. Halbuki Kabe'nin, Arafat'ın, Müzdelife'nin alabileceği en fazla insan sayısı 5 milyondur. 5 milyon insanın üzerinde insan alamaz orası. İyi hazırlık yapılamamış yani' diye konuştu.

Türkiye olarak her sene kotanın biraz üstünde insan sayısını hacca götürdüklerini anlatan Görmez, şöyle konuştu:

'2006'da 150 bine yakın vatandaş götürdük. Bu bizim kotamızın iki katı demektir. Bu sene Hac Bakanıyla bizim çok verimli bir görüşmemiz oldu. 2 ek talepte bulunduk. Bunlardan bir tanesi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bizim şemsiyemiz altında hacca gitmelerini sağlamak. Bunu kabul ettiler. Kotadan daha fazla hacı adayı götürme isteğimiz konusunda ise yetki kralda olduğu için kendilerine yazı yazmamızı istediler. Ancak her seneden daha olumlu cevap alacağımızı tahmin ediyorum.'

Hacca gidenlerin yaş ortalamasının son yıllarda 60'dan 51'e düştüğünü de dile getiren Görmez, 'Önceden hep yaşlılar gidiyordu şimdi biraz daha genç insanlar müracaat ediyor. Bu sene 50'ye düşeceğini tahmin ediyorum' dedi.



