Diyanet'ten 'kredili kurban' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanlık hayvanların alımına ilişkin yaprığı açıklamada kurbanlıkların nakit olarak, tek çekim veya vadeli olarak alınabileceğini söyledi. Ancak, bankanın gecikme veya faiz uygulamasından sakınmak gerektiğine karar verdi

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, “Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir” ifadeleri yer aldı.

"Kan sürme geleneği yok"

“Kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır?” sorusuna verilen yanıtta ise “Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir” denildi.