-DİYANET'TEN İTHAL HAYVANLARA KURBANLIK ONAYI ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Et ve Balık Kurumu (EBK), kurumun ithal ettiği ülkelerde, erkek hayvanların yüzde 90'ının doğduktan 1-2 ay sonra kastre edildiğini belirterek, ''Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca olmadığı yolunda görüş bildirdi. Bu hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yok'' dedi. ''Kurbanlık amacıyla ithal edilen hayvanların bu özellikleri taşımadığı, ağzında dişi olmayan, iğdiş edilmiş hayvanların ithal edildiği'' yönünde basında yer alan haberler üzerine açıklama yapan Ulubaş, EBK'nın kasaplık ve kurbanlık hayvan ithal ettiği Avustralya ve Uruguay gibi ülkelerde, erkek hayvanların çok büyük bölümünün doğduktan 1-2 ay sonra kastre edildiğine dikkati çekti. Kurbanlık hayvanların, Türkiye'den giden görevliler tarafından özenle seçildiğini, boynuzuna, kulağına ve vücut özelliklerine bakıldığını vurgulayan Ulubaş, şu bilgiyi verdi: ''Biz ithal etmeden önce bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ile görüştük ve iğdiş edilmiş hayvanların kurban olup olmayacağını sorduk. Hiç bir sorunun olmadığını, Türkiye'deki bütün ilmihal kitaplarında kurbanlık kısmına bakıldığında, bununla ilgili fetvanın olduğunu, getirilip kurbanlık olarak satılabileceğini belirttiler. Bir sorun yok. Bizim ithal ettiğimiz hayvanlar 2 yaşın üzerinde ve kurbanlık olacak nitelikte. Seçilirken azami dikkat gösterildi.'' EBK'nın Trakya bölgesinde 20 bin büyükbaş hayvanı kurbanlık olarak satacağını hatırlatan Ulubaş, en az 20 baş olmak üzere, isteyen birlik, dernek ve vakıflara, ahırlarına teslim kurbanlık verileceğini kaydetti. Şimdiye kadar 4 bin baş, 10 bin baş gibi yüksek miktarlarda talep eden firmaların geldiğini açıklayan Ulubaş, ''Biz bu satışlarımızdan mümkün olduğu kadar çok fazla tüketicinin yararlanmasını istiyoruz. Bu nedenle, köy, ilçe, il derneklerinin organize olup gelmesini bekliyoruz. Bu tür taleplerde, 20 baştan az olmamak üzere, kurbanlık hayvanları, kaç km uzaklıkta olursa olsun ahırlarına kadar ücretsiz götüreceğiz. Çünkü bir kamyon ile en az 20 baş hayvan taşınabiliyor. Daha az sayıda hayvan taşımak, dağıtım maliyeti açısından uygun olmaz'' dedi. Uruguay'dan ithal edilen 17 bin 200 baş civarındaki kurbanlık hayvanın 5 Kasım'da Türkiye'de olacağını belirten Ulubaş, Kurban Bayramı'na yaklaşan son günlere kadar, köy, il ve ilçe derneklerinden gelen taleplere daha sıcak bakacaklarını, büyük miktardaki, 4 bin başlık, 10 bin başlık talepleri ikinci planda değerlendireceklerini vurguladı. -''ÖZEL SEKTÖR 200 BİN TON İÇİN KONTROL BELGESİ ALDI''- EBK'nın yaptığı ithalat ve alınan önlemler sonucunda et fiyatlarındaki artışın durduğunu, bayramdan sonra ithal et girişinin artmasıyla et fiyatlarında bir dengelenme beklediklerini anlatan Ulubaş, EBK'nın satış ağının genişletilmesinin tüketicinin yararına olacağını, bu amaçla geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ulubaş ''Ancak sivil toplum örgütleri de bu ülkenin bir gerçeği, onların üyelerinin de sıkıntıya düşmesini istemiyoruz. Demokraside çareler tükenmez, bir çözüm bulacağız'' dedi. EBK'nın şimdiye kadar 94 bin başa ulaştığını açıklayan EBK Genel Müdürü Bekir Ulubaş, ''Elimizde kalan 8 işletme ile gösterdiğimiz performans ile Türkiye'de et fiyatlarının artışına fren olduk, en azından fiyat artışını durdurduk. Özel sektör de ciddi miktarda et ithalat yetkisi aldı, 200 bin tonu geçti. Bu kapsamda et girişleri de başladı. Bundan sonra piyasada arz-talep dengesi olacak, tüketici rahat edecek'' diye konuştu. Uruguay'dan ithal edilecek yaklaşık 17 bin 200 büyükbaş hayvan 5 Kasım'da Tekirdağ'da olacak. Bu hayvanlar, bölgede organize kurban kesimi yapacak dernek, örgüt, birlik, vakıflar ile celeplere satılacak. Kurbanlıklar, köy, ilçe ve il dernekleri, vakıflar, birliklere kilosu 8,5 liradan, celeplere ise 9 liradan satılacak. Ulubaş, köy dernek ve birliklerine, muhtarlıklara, fiyat avantajından yararlanmaları için bir an önce örgütlenerek, EBK'dan talepte bulunmaları çağrısını yeniledi.