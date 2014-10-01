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Diyanet'ten İstanbul'a El-Ezher modeli İslam üniversitesi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kurulmak istenen İslam üniversitesi'nin Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'ne destek amaçlı faaliyet göstereceğini belirtti

01 Ekim 2014 11:18

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul'da Uluslararası İslam Üniversitesi kurmak istediklerini bildirdi. Görmez, yapılacak olan üniversitenin Mısır'daki El-Ezher Üniversitesine alternatif olarak değil, destek amacıyla faaliyet göstereceğini" dile getirdi.

Görmez, Mekke'deki Hac İdare Merkezi'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi. 

NTV'de yer alan habere göre, Görmez "İstanbul'da Uluslararası İslam Üniversitesi kurmak istiyoruz. Bu üniversite insanlık için önemli. Burada yetişecek alimler, sorunların kaynağı olmayacak bizzat sorunların çözümüne katkı sağlayacak" dedi.

Görmez, "Diyanet İşleri Başkanlığı dünyanın değişik ülkelerinde ikili protokollerle fakülteler açtı. Bu fakülteleri kurmayı düşündüğümüz üniversite bünyesine toplamak istiyoruz. Bu üniversitede İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde eğitim verilmesini planlıyoruz" açıklamasında bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "söz konusu üniversitenin Mısır'daki El-Ezher Üniversitesine alternatif olarak değil, destek amacıyla faaliyet göstereceğini" dile getirdi.

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