Diyanet'ten imamlara feminizm dersi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, web sitesinde geçtiğimiz yıl feminizmi ahlaksızlık olarak niteleleyen bir makale yayınladı. Makalenin özellikle kadın örgütlerinin tepkisini çekmesinin üzerine Diyanet, din adamlarına kadın örgütü Uçan Süpürge'nin 'Kadınlar ve Kadın Kuruluşları İçin Başvuru Kitabı' isimli kitabını dağıttı.



Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda çalışmalar başlatan Diyanet İşleri Başkanlığı, çalışmaları rapor halinde Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne (KSGM) rapor sundu. Akşam gazetesinin haberine göre, raporda kadın sorunlarıyla ilgili çalışan din görevlilerine KSGM yayını 'Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı' ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayını Sorunlarımız Sorumluluklarımız' adlı kitapların yanı sıra, Uçan Süpürge'nin 'Kadınlar ve Kadın Kuruluşları İçin Başvuru Kitabı'adlı kitabının da dağıtıldığını açıkladı.



Uçan Süpürge'nin 2004'te yayınladığı kitapta şiddete ya da ayrımcılığa maruz kalan kadınların neler yapması gerektiği anlatılıyor. Kitapta, sorunlarına çözüm arayan kadınların başvurabileceği ulusal ve uluslararası mevzuat sıralanıyor.



Kadın sorunları Şura'da



Diyanet raporuna göre ekimde yapılacak 4. Din Şurası'nda 'Aileden Kaynaklanan Sorunların Çözümünde Dinin Rolü', 'Cinsellik ve Toplumsal Hayat' gibi konular da ele alınacak. Diyanet ayrıca BM Nüfus Fonu'nun teknik ve finansal desteği ile 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması' projesi hazırlayacak. Ankara'daki bütün din görevlilerini kapsayacak eğitimler yapılacak. Diyanet, Uluslararası Af Örgütü'yle ortaklaşa 'Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Durdurulması Projesi' kapsamında da çalışmalar yaptı. SHÇEK ile 'Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı' ve 'Baba Destek Projesi' çalışmalarının ise il müftülüklerine de yaygınlaştırılması benimsendi.



İşte o tartışılan açıklama



Dİyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde geçtiğimiz martta feminizim ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Feminizm hareketine kapılan kadın, genel olarak kayıtsız şartsız özgürlük düşüncesiyle aile için vazgeçilmez olan birçok kural ve değerleri hiçe saymakta; esasen sosyal hayatın hiçbir alanında hiçbir insan için geçerli olmayan 'Kendi hayatımı canımın istediği şekilde yaşamak hakkımdır!' şeklindeki anlayışı, bütün değerlerin üstünde bir değer ve kanun kabul etmektedir...'