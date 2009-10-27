Diyanet'ten ilginç açıklama

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Sağlık Bakanlığı, domuz gribinin yayılmasını önlemek için vatandaşları öpüşmemeleri ve sarılmamaları konusunda uyardı. Hatta Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın deyimiyle "uzaktan merhabalaşmak" gerekiyor. Bu sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün de alınmasını istediği tedbirlerden. Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'na göre "Bayramda büyüklerin elini öpmekle bir şey olmaz." Bardakoğlu, Kurban Bayramı öncesinde "korkmayın" dedi.