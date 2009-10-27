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Diyanet'ten ilginç açıklama

Sağlık Bakanlığı domuz gribini önlemek amacıyla 'öpüşmeyin' önerisinde bulunurken, Diyanet İşleri öpüşmeden bir zarar gelmeyeceğini açıkladı.

27 Ekim 2009 02:00

Sağlık Bakanlığı, domuz gribinin yayılmasını önlemek için vatandaşları öpüşmemeleri ve sarılmamaları konusunda uyardı. Hatta Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın deyimiyle "uzaktan merhabalaşmak" gerekiyor. Bu sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün de alınmasını istediği tedbirlerden. Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'na göre "Bayramda büyüklerin elini öpmekle bir şey olmaz." Bardakoğlu, Kurban Bayramı öncesinde "korkmayın" dedi.


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