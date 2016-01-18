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Diyanet'ten hapishanelerde umre ödüllü yarışma

"Diyanet olarak istiyoruz ki mahkumlar da yeniden topluma kazandırılsın"

18 Ocak 2016 14:53

Diyanet İşleri Başkanlığı, hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik yarışma düzenliyor. "Mahkûmları topluma kazandırma ve yaşam sevinçlerini diri tutmak amacıyla" düzenlendiği duyurulan yarışmada, ilk üçe giren mahkûmlar umreye götürülecek.

Mahkûmlarla ilgili üç yıl önce Brezilya’da da bir proje gelştirilmiş ve mahkûmlar okudukları kitap başına cezalarından dört gün indirim hakkı kazanmıştı. 

Sözcü’nün haberine göre Diyanet’in düzenlediği yarışmayı kazanan mahkûmun tahliyesinden sonra umreye götürüleceği belirtildi. Yarışma mahkumlara verilecek kitaplardan sorulacak sorular çerçevesinde sınav biçiminde yapılacak.

 

İlk üçe girene Umre!

 

Diyanet, mahkumlar arasında “umreli dini bilgi” yarışması düzenleme kararı aldı. 31 Mart’ta yapılacak yarışmaya, 355 cezaevinde bulunan 178 bin mahkumdan isteyenler katılabilecek. Yarışmada ilk 3’e girenler umreye götürülecek. Diyanet’in Adalet Bakanlığı’yla işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmaya, işlediği suç ayrımı gözetmeden tüm mahkumlar katılabilecek.

Mahkumlar, yarışmayı kazandıkları taktirde tahliye olduktan sonra kendileri umreye gidecek ya da bu haklarını bir yakınlarına devredebilecekler. Diyanet yetkilileri konuyla ilgili olarak, “Diyanet olarak 50 yıldır cezaevlerinde de hizmet veren bir kurumuz. İstiyoruz ki mahkumlar da yeniden topluma kazandırılsın. Yaşam sevinçlerini, hayata bağlılıklarını ve umutlarını dinç tutsunlar. Bu amaç çerçevesinde böyle bir yarışma düzenledik” dediler.

Brezilya'da kitap okuyana ceza indirimi 

 

Brezilya’da yapılan düzenleme de ise, mahkumlar okudukları kitaba ilişkin bir değerlendirme ödevi yazacak ve cezalarında 4 gün indirim alabilecek. Ceza indirimi yılda 12 kitapla sınırlandırılmış durumda. Diğer bir ifade ile mahkumlar, kitap okuyarak yılda en fazla 48 gün indirim alabilecek.

 

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