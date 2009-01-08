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Dünya

Diyanet'ten Gazze'ye yardım kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazze için bir haftalık yardım kampanyası başlattı.

08 Ocak 2009 02:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazze için yardım kampanyası başlattı. Yarın başlayacak kampanya bir hafta sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği hesap numaralarına bağış yapılarak Filistinlilere yardım edilebilecek.

Bağış için, Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet şubesi ile Ziraat Bankası Ankara Mithatpaşa şubesinde hesap açıldı.

Pazartesi gününden itibaren bu hesaplara internet üzerinden de bağış yapılabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, camilerde de bağışların toplanacağını söyledi, "Hesap numaraları cami ve il müftülüklerinden de temin edilebilir" dedi.

Gazze'de yaşananları "Din ya da medeniyet çatışması değil, devletlerin küçük hesaplarına mağlup olması" sözleri ile değerlendiren Bardakoğlu, "Bu savaş olmaktan çıkmış, kirli güç gösterisine dönüşmüştür" dedi.

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