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Diyanet'ten FETÖ raporu: Gençler kişiliklerini kaybetti, aileleri ile bağlarını kopardı

"Millet bağlarını kaybettiler"

20 Ağustos 2016 15:29

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gülen cemaatinin genç nesiller üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma yaptı. Diyanet, "cemaat içerisinde yer alan çocukların kişilik ve şahsiyet, aile bağları, millet bağları ve ümmet mensubiyetleri olmak üzere dört önemli özelliklerini kaybettiklerini" savundu.

Rapordan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

"Aklını, ruhunu ve kalbini başkasına kiralayacak kadar bir beyin yıkanmasına girdikleri için kişilik ve şahsiyetlerini kaybettiler. Anne baba sevgisi saygısı, dost, kardeş ve akraba sevgisi ve duygusunu kaybettiler, kendi içine girdikleri yapıyı aile bağlarına tercih ettiler.

 

"Millet bağlarını kaybettiler"

 

Bağlılar, millet bağlarını kaybettiler. Bu yapı içinde eğitim alan çocukların kendi milletlerinin geleceği diye bir derdi olmadı. Bu yapı içinde yetişen çocuklar, ümmet bağını, ümmete mensubiyetlerini kaybetti. İçine girdikleri yapıyı kişiliklerinin, ailelerinin, milletlerinin ve ümmete mensubiyetin önüne geçirdi."

 

"Kendi ülkenizdeki müminleri uyarın"

 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Heyeti ile biraraya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, tüm ülkelere, “Kendi ülkelerinizde bu yapının teşkilatlarına karşı Müslüman kardeşlerimizi uyarın”diyerek hassasiyet çağrısında bulundu.

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