Diyanet'ten ‘faiz' haberine açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurum için 'bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde etmesi ve kullanması durumunun söz konusu olmadığı'na dair bir açıklama yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayıştay raporundan yola çıkarak bugün Sözcü gazetesinde yayınlanan “Diyanet, faizden 256 bin lira gelir elde etti” haberi için açıklama yaptı.

Açıklamada, "bahse konu faiz gelirinin, personele yersiz (mevzuata aykırı olarak) ödenen paraların, aile yardımı, harcırah, ek ders gibi kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle, Hazine'ye ödenmesi işlemi olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu durumun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun değişik 71'inci maddesi gereği ortaya çıkan, devletin bütün alacaklarında uyguladığı kanuni bir zorunluluktur. Yoksa Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi hazineye irat kaydedilmektedir. Özetle, devletin bütçesinin zarara uğramasının önlenmesi söz konusudur."