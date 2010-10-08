Diyanet'ten Caferi ve Şafii ilmihali

T24- Diyanet İşleri Başkanlığı, Caferi ve Şafii mezheplerine mensup vatandaşlarla bu mezheplerin yaygın olduğu bölgelerdeki din görevlilerinin dini bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla iki ayrı ilmihal yayınladı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Şafii ve Caferi mezheplerinin inanç esaslarıyla namaz, abdest, gusül, teyemmüm, oruç, hac, zekat, yemin ve adak gibi ibadet bilgileri mezheplere ait kaynaklara başvurularak düzenlendi.



İlmihaller Mardin, Bingöl, Bitlis, Şanlıurfa gibi Şafii vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde müftülük yapan ve kendisi de Şafii olan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin tarafından hazırlandı.



Başkanlık, ilmihalleri hem farklı mezhep mensuplarının hem de bu mezheplerin yaygın olduğu bölgelerdeki din görevlilerinin dini bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla yayınladı.



Şafii ilmihalinin inanç ilkelerinde Eş'ari mezhebi, Caferi ilmihalinin inanç ilkelerinde ise On İki İmam mezhebi esas alınırken, ibadet bilgilerinde ise Şafii ve Caferi fıkhından yararlanıldı.



Caferilerin görüşlerine başvuruldu



İlmihallerini hazırlayan Mehmet Keskin, başkanlığın toplumu din konusunda bilgilendirme ve aydınlatmakla görevli olduğunu söyledi.



Türkiye'deki Müslümanların çoğunun Hanefi mezhebine mensup olduğuna, ancak farklı mezheplere mensup vatandaşların da bulunduğuna işaret eden Keskin, Başkanlığın Şafii ve Caferilere yönelik ilmihal hazırlamasının bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Başkanlık müfettişlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaptığı teftişlerde, ''din görevlilerinin Şafii vatandaşlara tatmin edici bir din hizmeti sunamadıkları'' yönünde tespitleri olduğunu da belirten Keskin, ''Görevlilerimiz Caferi mezhebine de tamamen yabancı'' değerlendirmesinde bulundu.



Bu boşluğun doldurulması ve farklı mezheplerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlanan ilmihallerde her iki mezhebin inanç ve ibadetleriyle ilgili geniş kapsamlı bilgiler yer aldığını belirten Keskin, ilmihalleri hazırlarken muteber fıkhi kaynaklara başvurduğunu vurguladı.



Şafii ilmihali için İmam Şafii'nin ''el-Üm'' adlı eseri ile İmam Nevevi ve İmam Suyuti'nin kitaplarından yararlandığını anlatan Keskin, Caferi ilmihalinde ise Kuleyni'nin ''el-Kafi'' kitabıyla Ayetullah Sistani ve Ayetullah Hui gibi Şii din adamlarının eserlerinden faydalandığını söyledi.



Caferi ilmihali tamamlandıktan sonra Iğdır Müftülüğüne gönderilerek, burada yaşayan Caferilerin görüşlerine başvurulduğunu bildiren Keskin, Caferi din alimlerinin önerileri doğrultusunda ilmihalde bir takım düzenlemelere gidildiğini dile getirdi.



Diyarbakır'da bir ayda 2 bin ilmihal satıldı

Keskin, ilmihallerin okuyucuların rahatlıkla anlayabileceği sade bir dille yazıldığını ve Din İşleri Yüksek Kurulunun onayından geçtikten sonra basıldığını anlattı.



İlk baskıda beşer bin ilmihalin okurlarla buluştuğunu ifade eden Keskin, ''Diyarbakır'daki kitap satış merkezinin yetkilisi sadece Diyarbakır'da bir ayda 2 bine yakın Şafii ilmihali sattıklarını söyledi. Bu da bu konuda büyük bir beklenti, talep ve ihtiyaç olduğunu gösteriyor'' diye konuştu.



