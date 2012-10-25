T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet'ten Arafat’ta kardeşlik duası

Prof. Dr. Mehmet Görmez, Arafat’ta hacılara seslendi ve dua etti

25 Ekim 2012 21:29

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Arafat’ta kurulan çadırda yaptığı vakfe duasında, “Eli kalem tutacak iken kusurumuz yüzünden zalimlerin, ellerine silah verdiği ve kardeş katili haline getirdiği gençlerimiz için” diyerek hacı adaylarını tövbe ettirdi. Mehmet Görmez’in okuduğu vakfe duasını, AK Parti Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da çadırda vatandaşlarla birlikte dinledi.
 
Prof. Dr. Mehmet Görmez duasında şunları söyledi:
 
“Eli kalem tutacak iken kusurumuz yüzünden zalimlerin, ellerine silah verdiği ve kardeş katili haline getirdiği gençlerimiz için. Simsiyah köle bir genç ile Kureyş’in en ileri gelen ailelerinin gençlerini kardeş kılan ve kucaklaştıran Rasül-i Ekremin bu kardeşlik tablosunu gençlerimize yaşatamadığımız için. Memleketimizin en doğusundan en batısına içinde Kur’an okunan, Rasül-i Ekremin sevgisiyle şenlenen hanelerin çocuklarını birbirine düşman etmeye çalışan anlayışlara fırsat verdiğimiz, bilerek bilmeyerek onlara destek olduğumuz için.
 
İnsanlarımızı, büyük günahların en büyüklerinden olan cana kıyma günahından uzak tutamadığımız için… Rabbim, biliyoruz ki sen, mazlumlara el uzatanları seversin ve yardımsız bırakmazsın. Somali’den Arakan’a, Afrika’dan Haiti’ye birçok mazluma el uzatan milletimizin başındaki felaketleri defeyle Ya Rabbi. Milletimizin hiçbir hanesine ciğer paresi evlatlarının acısını düşürme Ya rabbi. Millete memlekete hizmet etmesi gerekirken bir şekilde elimizden avucumuzdan kayıp kendilerini zalim projelerin içinde bulan gençlerimize kurtuluş ihsan eyle ya Rabb
 

ETİKETLER

diyanetgörmezarafat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24