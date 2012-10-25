Diyanet'ten Arafat’ta kardeşlik duası

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Arafat’ta kurulan çadırda yaptığı vakfe duasında, “Eli kalem tutacak iken kusurumuz yüzünden zalimlerin, ellerine silah verdiği ve kardeş katili haline getirdiği gençlerimiz için” diyerek hacı adaylarını tövbe ettirdi. Mehmet Görmez’in okuduğu vakfe duasını, AK Parti Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da çadırda vatandaşlarla birlikte dinledi.

Prof. Dr. Mehmet Görmez duasında şunları söyledi:

“Eli kalem tutacak iken kusurumuz yüzünden zalimlerin, ellerine silah verdiği ve kardeş katili haline getirdiği gençlerimiz için. Simsiyah köle bir genç ile Kureyş’in en ileri gelen ailelerinin gençlerini kardeş kılan ve kucaklaştıran Rasül-i Ekremin bu kardeşlik tablosunu gençlerimize yaşatamadığımız için. Memleketimizin en doğusundan en batısına içinde Kur’an okunan, Rasül-i Ekremin sevgisiyle şenlenen hanelerin çocuklarını birbirine düşman etmeye çalışan anlayışlara fırsat verdiğimiz, bilerek bilmeyerek onlara destek olduğumuz için.

İnsanlarımızı, büyük günahların en büyüklerinden olan cana kıyma günahından uzak tutamadığımız için… Rabbim, biliyoruz ki sen, mazlumlara el uzatanları seversin ve yardımsız bırakmazsın. Somali’den Arakan’a, Afrika’dan Haiti’ye birçok mazluma el uzatan milletimizin başındaki felaketleri defeyle Ya Rabbi. Milletimizin hiçbir hanesine ciğer paresi evlatlarının acısını düşürme Ya rabbi. Millete memlekete hizmet etmesi gerekirken bir şekilde elimizden avucumuzdan kayıp kendilerini zalim projelerin içinde bulan gençlerimize kurtuluş ihsan eyle ya Rabb