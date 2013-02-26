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Diyanet'ten anne sütü bankasına 'aynı sütü içenler sevişmesin' şartı

Diyanet anne sütü bankalarının kurulması ile ilgili çekincelerini belirttiği raporda bankadan süt alan çocukların mahrem ilişkilerine de el attı

26 Şubat 2013 20:34

Diyanet yaptığı açıklamada anne sütü bankası kurulmasını süt alan çocukarın ilerde mahrem ilişkiye girmelerinin engellenmesi şartı ile onay verdi

Son günlerde Anne Sütü Bankası ile ilgili iletilen sorular üzerine Diyanet, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ''İnsan Sütünün Saklanması ve Bebeklere Verilmesi''ne ilişkin bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

Kurulun nisan ayında aldığı kararda, Batı ülkelerinde yaygınlaşan "anne sütü bankaları"nın kurulması ile ilgili olarak bazı fetva kurullarının, ''Süt bankası uygulamalarının süt emme konusunda karışıklık meydana getireceği, bunun da farkında olmadan İslam'ın yasak kıldığı süt akrabaları arasında evlenmelere yol açabileceği" sebebiyle 'islama uygun olmadığı' belirtiliyor.

Din İşleri yüksel Kurulu'nun kararına göre süt alınan annelerle süt verilen bebekler arasında süt akrabalığı oluşacağı söyleniyor. Bu akrabalık sonucunda dinin yasakladığı evliliklerin gerçekleşebileceği belirtildi.

Açıklamada  ''Prensip olarak ihtiyaç duyulması halinde çocuklara annelerinden başka kadınların sütlerinin emzirme yoluyla verilmesinde bir sakınca olmadığı gibi kadınlardan alınan sütlerin bekletilerek daha sonra ihtiyaç duyan bebeklere verilmesinde de sakınca yoktur. Ancak süt akrabalığının getireceği evlilik yasaklarının ihlal edilmemesi için her türlü tedbirin alınması ve bu tedbirlerin hassasiyetle uygulanması gerekir'' denildi. 

 

Diyanet'in şartları

 

Kurul kararına göre, insan sütünün saklanmasının ve ihtiyacı olan bebeklere verilmesinin dini açıdan sakınca doğurmaması için dikkat edilmesi gerekenler şunlar:

- Süt verecek kadının kendi çocuğunu sütten mahrum bırakmaması,
- Başka kadının sütünü içen çocuklar arasında oluşabilecek mahrem ilişkilerin önüne geçilmesi, bir kadından alınan sütün sadece erkek veya sadece kız çocuklara verilmesi,
- Süt veren kadınla süt verilen çocuğun kimliklerinin kayıt altına alınması ve bu bilginin her iki tarafa da verilmesi,
- Yasal düzenlemeyle güvence altına alınması,
- Evliliğe engel teşkil eden süt akrabalığı dairesinin daha da genişlememesi için birden fazla anneye ait sütlerin karıştırılmaması,
- Süt veren anneye masrafları dışında bir ücret verilmemesi, alınan sütlerin para karşılığı satılmaması,
- Annesinin sütüyle beslenme imkanı bulunan çocukların bu sistemden yararlandırılmaması.

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