T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet'ten Almanya'da çocuk camisi projesi

Almanya’da yaşayan 4-6 yaş grubu Türk çocuklara Türkçe ve Almanca değerler eğitimi verilecek

02 Ocak 2015 11:05

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya’da, Müslüman çocuklara yönelik Kuran kurslarına hazırlayıcı nitelikte, “Kindermoschee” (çocuk camii) projesi başlattı.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, proje kapsamında, Almanya’da yaşayan 4-6 yaş grubu Türk çocuklara Türkçe ve Almanca değerler eğitimi verilecek. Hazırlanan müfredatta yer alacak materyaller, çocuklara anaokullarından tanıdık unsurlarla pekiştirilecek. Haftada 3 saat verilecek derste çocuğa el becerilerinin gelişmesi için de aktiviteler yaptırılacak. Verilecek değerler eğitimi, çocuğun gündelik hayatında kullandığı Almanca ve Türkçe kavramları zenginleştirecek, böylece çocuk, hem Kur’an kursuna, hem okul hayatına hazırlanmış olacak.  Çocuğa değerler, “cezalar” değil, “mükafatlar” üzerinden anlatılacak; çocuğun neleri yapmasının ona değer katacağının farkına varması sağlanacak.  

 

ETİKETLER

diyanet işlerialmanyaçocuk camisiçocukhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24