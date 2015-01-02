Diyanet'ten Almanya'da çocuk camisi projesi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya’da, Müslüman çocuklara yönelik Kuran kurslarına hazırlayıcı nitelikte, “Kindermoschee” (çocuk camii) projesi başlattı.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, proje kapsamında, Almanya’da yaşayan 4-6 yaş grubu Türk çocuklara Türkçe ve Almanca değerler eğitimi verilecek. Hazırlanan müfredatta yer alacak materyaller, çocuklara anaokullarından tanıdık unsurlarla pekiştirilecek. Haftada 3 saat verilecek derste çocuğa el becerilerinin gelişmesi için de aktiviteler yaptırılacak. Verilecek değerler eğitimi, çocuğun gündelik hayatında kullandığı Almanca ve Türkçe kavramları zenginleştirecek, böylece çocuk, hem Kur’an kursuna, hem okul hayatına hazırlanmış olacak. Çocuğa değerler, “cezalar” değil, “mükafatlar” üzerinden anlatılacak; çocuğun neleri yapmasının ona değer katacağının farkına varması sağlanacak.