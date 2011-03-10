-DİYANET'TEN AİLE İMAMLIĞI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı, ''aile imamlığı'' haberlerine konu olan uygulamanın ''Din Hizmetleri Gelişim Projesi'' olduğunu belirterek, din görevlilerinin görev yaptıkları mahalle veya köyde yaşayan vatandaşların her türlü sevinç ve üzüntü anlarını evlerinde ya da iş yerlerinde ziyaretle paylaşacağını, eğitim, sağlık, çevre, ekolojik denge, doğal kaynakların korunması, zararlı alışkanlardan uzak durma ve kurtulma gibi konularda halkı dini yönden bilgilendireceğini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basın yayın organlarında ''aile imamlığı'' başlıklı haberler yayımlandığı ancak haberlerde belirtildiği şekilde proje bulunmadığı ifade edildi. Din hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, sosyal ahlak eksenli dindarlık anlayışını geliştirmek ve yaygınlaştırmak için ''Din Hizmetleri Gelişim Projesi'' hazırlandığı anımsatılan açıklamada, şöyle denildi: ''Proje kapsamında 6 ilde pilot uygulama yapılması için din görevlilerine eğitimler verilmiştir. Bu proje çerçevesinde cami imamlığından çok mahalle ve köy imamlığının yaygınlaşması hedeflenmektedir. Din görevlilerimiz görev yaptıkları mahalle veya köyde yaşayan vatandaşlarımızın doğum, sünnet, nişan, düğün, nikah, asker-hacı uğurlama-karşılama, hasta ziyareti, taziye, cenaze, doğal afet gibi her türlü sevinç ve üzüntü anlarını evlerinde ya da iş yerlerinde ziyaretle paylaşacak, eğitim, sağlık, çevre, ekolojik denge, doğal kaynakların korunması, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve kurtulma gibi konularda halkımızı dini yönden bilgilendireceklerdir. Bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında hiçbir şekilde şahıslara ve aile fertlerine yönelik kayıt tutulması gibi bir şey söz konusu değildir.''