Diyanet'ten 'Afrin harekâtı' için hutbe: Silahlı mücadele, cihadın en üst seviyesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na göndermede bulundu. Diyanet'in hutbesinde "İnancı, varlığı, vatanı, bekası ve hürriyeti için silahlı mücadeleye girmesi ise, cihâdın en üst seviyesidir" dendi.

Diyanet'in resmi sitesinde yayınlanan hutbede, "İslam’ın hayat veren ilkelerini yeryüzünde yaymak, haksızlıkların sona ermesini sağlamak için yapılan cihâd, kimi zaman kalemle kimi zaman da kelâmla olur" ifadelerine yer verildi. Hutbenin devamında, "İnancı, varlığı, vatanı, bekası ve hürriyeti için silahlı mücadeleye girmesi ise, cihâdın en üst seviyesidir. Daha dün Doğusuyla Batısıyla, Kuzeyiyle Güneyiyle bu aziz vatanı korumak uğruna verdiğimiz mücadele, cihadın en canlı şahididir" diye yazıldı.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün, Afrin operasyonun merkezlerinden olan Hatay’ı ziyaret edecek. Vali ile görüşecek olan Erbaş, Habib-i Neccar Camisi'nde söz konusu "Cihad: Allah Yolunda Can ve Mal İle Mücadele'' başlıklı cuma hutbesini okuyacak.