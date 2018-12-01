Diyanet'ten 'afet kapsamında' kitap ihalesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ kitabının ihalesinde ‘pazarlık usulü’nü seçmesi ‘doğal afet’ kapsamı ile gerekçelendirildi. Yarım milyon değerindeki ihalede “pazarlık usulü” seçilmesinin gerekçesi ise, “Doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı tehlikesi” ile açıklandı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Diyanet’in ihaleyi devrettiği yüklenici firma olan Özgün Matbaacılık’a son 8 yılda çok sayıda devlet ihalesi verildiği belirlendi.

Diyanet’in, acil kitap basım işini İhale Yasası’nın ‘özel durumlar’ için işaret ettiği pazarlık usulü ile ilan etmeden, kendi davet ettiği firmalarla gerçekleştirdiği belirlendi. 10 günde tamamlanan ihale için 442 bin TL maliyet belirlenen basım işi kapsamında 2 şirketten teklif alındı. Birinci şirket 430 bin lira teklif ederken Diyanet, ihaleyi 416 bin TL karşılığında 15 günde tamamlanması koşuluyla Özgün Matbaacılık’a verildi.