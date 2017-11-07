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Diyanet'ten açıklama: Suriyeli imamlar geliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca geçici koruma merkezlerinde kalan Suriyelilere yönelik faaliyet sürdürüleceği de belirtildi

07 Kasım 2017 13:30

Geçici Korunanların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik kapsamında 100 Suriyeli'nin din hizmeti sunmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na istihdam edileceği açıklandı.

Habertürk gazetesinin haberine göre, genel müdürlüğün özellikle geçici koruma merkezlerinde kalan Suriyelilere yönelik çeşitli faaliyetler yapmayı düşünüyor.

Buna göre, geçici barınma merkezlerinde sığınmacıların dini sorularına cevap vermek ve sosyal konularda yardımcı olmak amacıyla dini danışma büroları açılacak.

Geçici Korunanların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik kapsamında Suriyeli 100 kişi sığınmacılara yönelik din hizmeti sunmak üzere istihdam edilecek.

500 sığınmacı çocuk ve gençle Türkiye’nin dini, kültürel ve tarihi dokusu hakkında fikir edinmeleri için Edirne, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Kayseri, Amasya, Sivas, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin şehirlerine geziler düzenlenecek.

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