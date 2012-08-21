'Diyanettekiler iş kaybetme endişesinden Alevi olduklarını gizliyor'

Emekli Diyanet çalışanı Abdülkadir Sezgin, kurum içindeki ‘havayı’ anlattı: “Diyanet’te pek çok Alevi ilçe müftüsü, vaiz, imam var. Ama bunların hiçbiri Alevi olduklarını açıklamıyor. ‘İşimi kaybederim’ endişesi var. Diyanet’te Alevi Başkan, Başkan yardımcısı, daire başkanı yok.”

Diyanet Denetim Elemanları ve Uzmanları Derneği Başkanı Abdülkadir Sezgin, 41 yıllık ‘memuriyeti’nin 38 yılını Diyanet çatısı altında geçirdiğini, Tekirdağ Malkara ve Edirne Enez’de 4 yıl ilçe müftülüğü, 30 yıl da müfettişlik yaptığını anlattı. Şimdiye kadarki Diyanet İşleri başkanları arasında en etkili ismin Lütfi Doğan olduğunu, Doğan’ın döneminde Diyanet’in şehirlilere ve askere açıldığını belirten Sezgin, “Diyanet’in Alevilerle ilgili yaptıkları ‘kendi kendine’ olmadı. Hep birilerinin teşvikiyle oldu” diyerek dönemin iktidarlarını ve TSK ’yı işaret etti. Diyanet’in Alevilik konusunda ‘çekingen’ olmasını Devrim Kanunları’na bağlayan Sezgin, “Diyanet kuralları önemsiyor, hatta bazen abartıyor” dedi.

Radikal'den Tarık Işık'a konuşan Sezgin şunları söyledi:

Gizleniyorlar: “Diyanet’te merkez ve taşra teşkilatında pek çok Alevi arkadaşımız var. İlçe müftüsü, vaiz, imam var. Ama bunlar Alevi olduklarını açıklamıyor. ‘İşimi kaybederim’ endişesi var. Alevi imam, ‘Cemaat beni dışlar, arkamda namaz kılmaz’ diye düşünüyor. Haksız da değil. Amasya ’nın Alevi bir köyünden çocuklar imam hatibe gitmişti. Hiçbiri Amasya çevresinde görev alamadı. ‘Köyleri belli. Alevi oldukları ortaya çıkar’ dendi. Diyanet’te Alevi başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı yok. Aleviler Diyanet’te yönetim kadrosuna gelemez.

Neden namaz kılıyorsun? İmam hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde Bektaşilikten, Alevilikten hiç söz edilmemesi ‘halktan gelen yanlış bilgiler tasdik ediliyor’muş gibi bir imaj ortaya çıkarıyor. Şimdi ilahiyat fakültelerinin çoğunda Alevilik çalışmaları yapılıyor ama büyük çoğunluğu yanlış. Diyanet’te çalıştığım sırada pasaport için ilgili birime gittim. Yan tarafta Diyanet uzmanlarının bulunduğu büroda bekliyorum. ‘Sana bir şey soracağız. Senin Alevi olduğunu biliyoruz’ dediler. ‘Ne sakıncası var?’ dedim. ‘Sakıncası yok, ama vakit namazlarına da mescide geliyorsun. Bunu anlamadık’ dediler. Ben Alevi değilim. Alevilikle meşgul oluyorum, Alevilikle ilgili konuşuyorum diye beni Alevi sanıyorlar. Namaz kılmamam gerektiğini düşünüyor. Bu olay Diyanet’in merkezinde oluyor.

Namaz kılmayan da var: Diyanet’te namaz kılmayan, oruç tutmayan da vardır. Diyanet binasında adam öğleyin içki içmiş… Alevi de değil Sünniydi. Meslekten atıldı. Sadece Diyanet kanununda ‘ İslam dini inancına uygunluğunun çevresince bilinme şartı’ var.”