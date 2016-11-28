Diyanet'te taksitli umre dönemi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017 yılı umre programı kapsamında kutsal topraklara gitmek isteyenlere sunacağı taksit imkânı için ilk protokolü imzaladı.

Bu uygulamayı daha önce sadece özel şirketler yapıyordu. Diyanet, "Umre Finansmanı Kampanyası" kapsamında ilk protokolü Albaraka Türk Katılım Bankası ile imzaladı.

Buna göre, bu sene umreye gitmek isteyen vatandaşlar, ödemelerini fark alınmadan 4 veya 6 taksitle ödeyebilecek.

Umreye gitmek isteyenler kendilerine uygun umre programını belirleyip ilgili bankaya ücretini peşin veya taksitli yatırdıktan sonra, kendisine en yakın müftülüğe giderek veya "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden internet ortamında kaydını yaptırabilecek.

Protokole ilişkin bilgi veren Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Dursun Aygün, "Vatandaşlarımız bu imzalanan protokol çerçevesinde Albaraka Türk’ün herhangi bir şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Vatandaşlarımıza Türk Lirası üzerinden sabit 6 taksit imkanı sağlanacak. Bu uygulama vatandaş açısından çok büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Vatandaş nasıl işlem yapacak?

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tapan ise imzalanan protokolle ilgili, vatandaşlardan umre parasının haricinde herhangi bir masraf, ücret ve komisyon alınmayacağını söyledi.

Tapan, kutsal topraklara gitmek için Albaraka Türk’ün taksit imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Vatandaşlar herhangi bir şubemize nüfus cüzdanı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen umre programlarının dönemini, fiyatını ve konaklama tipini gösteren 'Tur Güvenlik Kodu', gelir belgesi (maaş bordrosu ya da net maaş tutarını gösteren iş yeri tarafından onaylanmış belge), serbest meslek sahibi kişiler için vergi levhası, onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösteren belgelerle gelecek. Burada kendisine tanımlanan hesap açılacak. İşlem anında söylenen taksit tutarlarını 6 kez giderek ödeme yapacak. Bu şekilde şubede bütün işlemler yapılabilecek."

İlk kafile 30 Kasım'da yola çıkacak

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 31 Ekim'de başlamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla kutsal topraklara gidecek ilk kafile 30 Kasım'da yola çıkacak.