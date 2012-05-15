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Diyanet'te çalışan 1500 memur diğer kurumlara 'yatay geçiş' yaptı!

9 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memurluğa başlayıp yatay geçiş yolu ile diğer kurumlara bin 492 personelin geçtiği açıklandı...

15 Mayıs 2012 01:40

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 1 Ocak 2003 ile 31 Aralık 2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında devlet memurluğuna başlayıp yatay geçiş yolu ile diğer kurumlara bin 492 personel geçtiğini söyledi. 

 
Bozdağ, bu devlet memurlarının 1 Ocak 2003 ile 31 Aralık 2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarından hangi kurumlara geçtiği konusunda da şu bilgiyi verdi: 
 
“Başkanlığımızdan; Başbakanlığa 2, Başbakan Yardımcılığına 3, Adalet Bakanlığına 7, İçişleri Bakanlığına 77, Maliye Bakanlığına 3, Milli Eğitim Bakanlığına bin 12, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 8, Sağlık Bakanlığına 51, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına 4, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 23, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 6, Kültür ve Turizm Bakanlığına 17, Orman ve Su İşleri Bakanlığına 3, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 27, Gençlik ve Spor Bakanlığına 23,Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 4, Kalkınma Bakanlığına 1, üniversitelere 165, üst kurullara 2, belediyelere 54 olmak üzere toplam bin 492 personel geçiş yapmıştır.” 

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