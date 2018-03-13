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Diyanet'te bir ilk

ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı'nda Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın başkan yardımcısı ataması yapıldı

13 Mart 2018 14:20

ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı\'nda Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın başkan yardımcısı ataması yapıldı. Resmi Gazete de bugün yayınlanan atama kararına göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. 
Diyanet’ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine bir kadının atanacağını duyurmuştu. Bozdağ’ın duyurduğu Diyanet İşleri Başkanlığındaki ilk bugün resmen hayata geçirildi. 
Resmi Gazete\'de yayımlanan kararla Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı  Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. 
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.

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