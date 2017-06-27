T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet'in yaz tatili programında Alevilik yer almadı

Kuran kurslarına 18 yaş altındaki çocuklar için ailelerden izin alma şartı dışında herhangi bir sınırlama bulunmuyor

27 Haziran 2017 13:35

Kuran kurslarına gitmek için 12 yaş sınırını kaldıran Diyanet İşleri Başkanlığı yaz programını açıkladı. Şafiiliğe özgü ibadet uygulamalarının anlatıldığı programda, Alevilik ve diğer mezhepler programda yer almadı. 

BirGün gazetesinin haberine göre, yönetmelik değişikliğiyle yaş sınırını kaldırarak 4 yaşındaki çocukların da yatılı yaz Kuran kurslarına katılmasını sağlayan Diyanet'in yönetmeliğine göre kurslara katılmak için 18 yaş altındaki çocuklar için ailelerden izin alma şartı dışında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

‘Nitelikli tatil’ açıklaması

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaz Kuran kursu programında, “Çocukların yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmelerinin amaçlandığı” kaydedilerek, milli ve manevi değerler konusunda farkındalık kazandırmak ve özgüven sahibi çocuklar yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi. Programa göre kurslar, ‘katılan çocukların tatil sonrasında cemaatle namaz kılmaları için de teşvik edici olması açısından önemli.’

Şafiiler var, Aleviler yok

Yatılı Kuran Kursları Programı’nda, İslami kurallar açısından katı tavrı nedeniyle Ortodoks Hıristiyan mezheplerine benzetilen Şafii’lik mezhebinin anlatılmasına özel önem verilmesi dikkat çekti. Kurslarda, “İbadet Alanının Kazanımları” başlığı altında, kedi köpek beslemeyi haram, televizyon izlemeyi günah, kadın ve erkeğin el ele tutuşmasını ise “mekruh” ilan eden Şafii mezhebinin ibadet alanındaki farklı uygulamalar çocuklara anlatılacak.

Şafiiliğe özgü ibadet uygulamalarının anlatıldığı programda, Alevilik ve diğer mezhepler yok sayıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in geçmişteki “Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Birinci Aleviliğin İslam’ın dışında bir yol olarak tarif edilmesi, ikinci de cemevlerinin başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi” açıklamasına karşın, çocuklara Kuran’ı öğretmek ve İslam’ı anlatmak gerekçesiyle açılan kurslarda mezhepler arasında ayrımcılık yapılması tepki çekti.

ETİKETLER

DiyanetAlevilikProgramKuranKursuCamiYazTatili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24