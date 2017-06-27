Diyanet'in yaz tatili programında Alevilik yer almadı

Kuran kurslarına gitmek için 12 yaş sınırını kaldıran Diyanet İşleri Başkanlığı yaz programını açıkladı. Şafiiliğe özgü ibadet uygulamalarının anlatıldığı programda, Alevilik ve diğer mezhepler programda yer almadı.

BirGün gazetesinin haberine göre, yönetmelik değişikliğiyle yaş sınırını kaldırarak 4 yaşındaki çocukların da yatılı yaz Kuran kurslarına katılmasını sağlayan Diyanet'in yönetmeliğine göre kurslara katılmak için 18 yaş altındaki çocuklar için ailelerden izin alma şartı dışında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

‘Nitelikli tatil’ açıklaması

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaz Kuran kursu programında, “Çocukların yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmelerinin amaçlandığı” kaydedilerek, milli ve manevi değerler konusunda farkındalık kazandırmak ve özgüven sahibi çocuklar yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi. Programa göre kurslar, ‘katılan çocukların tatil sonrasında cemaatle namaz kılmaları için de teşvik edici olması açısından önemli.’

Şafiiler var, Aleviler yok

Yatılı Kuran Kursları Programı’nda, İslami kurallar açısından katı tavrı nedeniyle Ortodoks Hıristiyan mezheplerine benzetilen Şafii’lik mezhebinin anlatılmasına özel önem verilmesi dikkat çekti. Kurslarda, “İbadet Alanının Kazanımları” başlığı altında, kedi köpek beslemeyi haram, televizyon izlemeyi günah, kadın ve erkeğin el ele tutuşmasını ise “mekruh” ilan eden Şafii mezhebinin ibadet alanındaki farklı uygulamalar çocuklara anlatılacak.

Şafiiliğe özgü ibadet uygulamalarının anlatıldığı programda, Alevilik ve diğer mezhepler yok sayıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in geçmişteki “Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Birinci Aleviliğin İslam’ın dışında bir yol olarak tarif edilmesi, ikinci de cemevlerinin başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi” açıklamasına karşın, çocuklara Kuran’ı öğretmek ve İslam’ı anlatmak gerekçesiyle açılan kurslarda mezhepler arasında ayrımcılık yapılması tepki çekti.