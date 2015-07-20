Diyanet'in Umre sınavında hile mi yapıldı?

Yeni Şafak gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre için gönderilen sağlık personellerinin girdiği sınavla ilgili görevlendirilen isimleri inceleyen Diyanet, 2005 ile 2014 yılları arasında yapılan sınavlarda şaibe olduğunu tespit ettiğini yazdı. Haberde, "Savcılığın yaptığı incelemede, bazı sağlıkçıların ardı ardına her yıl görevlendirildiği belirlendi" denildi.

Başta KPSS olmak üzere pek çok sınava hile karıştırdığı iddia edilen 'Paralel Yapı'nın her yıl Hac ve Umre’ye gönderilecek sağlık personelini sınavla belirleyen Diyanet’in sorularınıda ele geçirdiği ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, devletin kurumlarına sızmak için KPSS, polislik, hakimlik, askeri sınav sorularını sınavdan önce ele geçirerek kendi yandaşlarına sızdırdığı iddia edilen 'Paralel Yapı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı sınavlara el attığı ihbar edildi.

İhbarla ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre için gönderilen sağlık personellerinin girdiği sınavla ilgili yapılan bir ihbar üzerine idari soruşturma başlattı. Sözkonusu sınavları ve görevlendirilen isimleri inceleyen Diyanet, 2005 ile 2014 yılları arasında yapılan sınavlarda şaibe olduğunu tespit etti. Başkanlık bunun üzerine soruşturmayı savcılığa taşıdı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu, yapılan suç duyurusu kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılık, son 10 yılda Hac ve Umre'ye sağlık görevlisi olarak gidecek personeli belirlemek için yapılan sınavları incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından ilginç tespitlere ulaşıldı.

Hep aynı kişiler gitmiş

Hac ve Umre'ye görevli olarak gitmek isteyenlerin sayısı fazla olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık personellerini belirlemek için sözkonusu sınavı yapıyor. Ancak savcılığın yaptığı incelemede, bazı sağlıkçıların ardı ardına her yıl görevlendirildiği belirlendi. Hatta bazı isimlerin sınav kazanmış görevli olarak 6 yıl üst üste kutsal topraklara tespit edildi.

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