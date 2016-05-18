Diyanet'in haram dediği Milli Piyango, İmam Hatip Lisesi'ne 3.9 milyon lira bağış yaptı

Diyanet İşleri'nin haram dediği Milli Piyango’ya ait denetim raporlarında, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 3.9 milyon lira bağış yapıldığı ortaya çıktı.

Yarına Bakış’tan İsa Sezen’in haberine göre; Milli Piyango’nun yaptığı bağış; Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da ziyaret ederek, öğrencilere ders verdiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni eğitim blokları, öğrenci pansiyonu ve konferans salonunun donatım harcamaları için kullanıldı.

Sponsorluk giderlerinin 3.9 milyonu

İmam Hatip Lisesi'ne

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) gelir ve giderlerinin ayrıntılı olarak belirtildiği denetim raporunda; 2014’te 49.9 milyon lira reklam ve ilan harcaması yapıldığı bilgisi yer aldı. Bu rakamın 41.5 milyon lirası okul yapımına, 7.9 milyon lirası sponsorluk giderlerine harcandı. Sponsorluk giderlerinin 3.9 milyon lirası Ankara Yenimahalle’deki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi donatım harcamalarına ayrıldı.

Milli Piyango Yönetimi 2013’te Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni eğitim bloklarının uygun görülen bir yerine donatımın MPİ katkılarıyla yaptırıldığını belirten iki adet plaket asılması karşılığında okula KDV dahil 1 milyon 800 bin lira katkı sağlanmasına karar verdi. 2014 yılında Ankara Valiliği'yle protokol imzalayarak, 1 milyon 800 bin lirayı Ankara İl Özel İdaresi'nin hesabına yatıran Milli Piyango İdaresi, İmam Hatip Lisesi'nin öğrenci pansiyonu, konferans salonu ve olimpik spor salonundan oluşan tesislerinin donatım harcamalarını da üstlendi.

Diyanet: "Piyangoyla yapılan yardımlar geçersiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu piyango oynamanın kumar ve haram olduğuna dair fetva yayınlamıştı. Piyango aracılığıyla yapılan yardımların geçersiz sayılacağı, bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanmasının onları meşru hale getirmeyeceği ifade edilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Piyangonun, toto, loto, iddia vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?” başlıklı fetvasında, bunların kumar ve haram olduğunu açıklamıştı.

Fetvada; “Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir.” ifadelerine yer verilmişti.