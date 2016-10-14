Diyanet'in 'faiz geliri' Sayıştay raporunda: 197 bin lira!

2015 yılı bütçesiyle, 5 milyon 743 bin 383 lira tahsis edilen Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonunda 6 milyar 37 milyon lira harcadı. Sayıştay'ın Diyanet raporunda yer alan tabloya göre, Diyanet, 2015’te 397 milyon 469 bin 808 lira da gelir elde etti. Gelirler arasında 'faiz gelirleri' de yer aldı. Buna göre, Diyanet geçen yıl 197 bin 129 lira 24 kuruş faiz geliri elde etti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet’in harcamaların en büyük kalemi, 4.6 milyarlık giderle, personel gideri oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına 811.7 milyon lira prim ödeyen Diyanet, 187 milyon 858 bin liralık da mal ve hizmet alımında bulundu. 62.9 milyon lira yolluk ödenirken 2.5 milyon liralık da temsil ve tanıtma parası harcadı. “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” için ise, 279.6 milyon lira para aktarıldı.

Faiz de gelirler arasında

Sayıştay'ın Diyanet raporunda yer alan tabloya göre, Diyanet'in 2015 gelirleri şu kalemlerden oluştu:

Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler: 331.7 milyon lira

Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri: 5.9 milyon lira

Damga vergisi: 38.5 milyon lira

Mal ve hizmet satış gelirleri: 17.6 milyon lira

Kurumlar karları: 5 bin 211 lira

Kira gelirleri: 2.5 milyon lira

Yurt dışından alınan bağış ve yardımlar: 20 bin 299 lira

Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar: 4.3 milyon lira

Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar: 1.5 milyon lira

Proje yardımları: 810 lira

Özel gelirler: 4.9 milyon lira

Faiz gelirleri: 197 bin 129 lira

Kişi ve kurumlardan alınan paylar: 3 bin 675 lira

Para cezaları: 45 bin 527 lira

Diğer çeşitli gelirler: 7.1 milyon lira