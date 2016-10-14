Diyanet'in 'faiz geliri' Sayıştay raporunda: 197 bin lira!

2015 yılı bütçesiyle, 5 milyon 743 bin 383 lira tahsis edilen Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonunda 6 milyar 37 milyon lira harcadı. Sayıştay'ın Diyanet raporunda yer alan tabloya göre, Diyanet, 2015’te 397 milyon 469 bin 808 lira da gelir elde etti. Gelirler arasında 'faiz gelirleri' de yer aldı. Buna göre, Diyanet geçen yıl 197 bin 129 lira 24 kuruş faiz geliri elde etti.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet’in harcamaların en büyük kalemi, 4.6 milyarlık giderle, personel gideri oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına 811.7 milyon lira prim ödeyen Diyanet, 187 milyon 858 bin liralık da mal ve hizmet alımında bulundu. 62.9 milyon lira yolluk ödenirken 2.5 milyon liralık da temsil ve tanıtma parası harcadı. “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” için ise, 279.6 milyon lira para aktarıldı.
Faiz de gelirler arasında
Sayıştay'ın Diyanet raporunda yer alan tabloya göre, Diyanet'in 2015 gelirleri şu kalemlerden oluştu:
Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler: 331.7 milyon lira
Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri: 5.9 milyon lira
Damga vergisi: 38.5 milyon lira
Mal ve hizmet satış gelirleri: 17.6 milyon lira
Kurumlar karları: 5 bin 211 lira
Kira gelirleri: 2.5 milyon lira
Yurt dışından alınan bağış ve yardımlar: 20 bin 299 lira
Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar: 4.3 milyon lira
Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar: 1.5 milyon lira
Proje yardımları: 810 lira
Özel gelirler: 4.9 milyon lira
Faiz gelirleri: 197 bin 129 lira
Kişi ve kurumlardan alınan paylar: 3 bin 675 lira
Para cezaları: 45 bin 527 lira
Diğer çeşitli gelirler: 7.1 milyon lira