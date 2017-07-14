Diyanet'in dergisinden: FETÖ'nün nedeni 'radikal modernleşme'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı derginin son sayısı 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ayrıldı. Dergide yayımlanan bir makalede, FETÖ'nün "Türkiye'de radikal modernleşme sürecinin bir ürünü olduğu" iddia edildi.

15 Temmuz anma etkinliklerinde halka dağıtılacak derginin içinde yer alan makalelerde yer alan bazı ifadeler dikkat çekti.

SETA’dan Turgay Yerlikaya ise “Küresel Bir Tehdit Olarak FETÖ” makalesinde yer alan, “Türkiye’de radikal modernleşme sürecinin bir ürünü olan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), dine yabancılaşmış bir toplumda özellikle mütedeyyin bireyler için sığınılacak bir liman işlevi gördü” ifadeleri dikkat çekti.

Yerlikaya yazısında “Öteden beri Türkiye’deki siyaseti vesayetçi parlamentarizmin yarattığı boşlukları kullanmak suretiyle manipüle eden FETÖ unsurları, nihai kertede AK Parti hükûmeti ve Türkiye demokrasisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yazısında, “15 Temmuz’dan sonra birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza etme adına ülkemizin dört bir yanında oluşan coşkunun ve istikrara dönüşmesi için her birimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Adaletten, merhametten, itidalden, uhuvvetten zerre miktar ayrılmamalı, yarınlara huzur taşımalıyız” ifadelerini kullandı.

Derginin editörü Yüksel Salman ise yazısında “Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde onurlu, yürekli ve huzurlu insanlar olarak geleceğe yürümek istiyorsak; millet olmanın değerini, bizi dipdiri ayakta tutan ezanların, salaların ve inanç değerlerimizin kıymetini, tarih şuuru ve vatan sevgisinin önemini, ruh hafızasına kazınmış sahih bir dindarlığın desteğine ihtiyacımız olduğu bilincini hep diri tutmalıyız” dedi.