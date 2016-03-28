Diyanet'in çocuk dergisinde "Şehit olmayı isteyin" tavsiyesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkarılan çocuk dergisinin nisan sayısında ‘şehitlik' başlığında ebeveynlerle çocukları arasında geçen diyaloglarda, "Şehit olan cennette o kadar mutlu olur ki on defa şehit olmak ister", "Keşke ben de şehit olabilsem" gibi ifadeler kullanıldı.

Psikolog Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu dergide çocukların ‘şehitliğin' özendirmesine tepki gösterirken, onlarca katliam yapmış IŞİD'in de bunları şehit olup cennete gitmek için yaptığını hatırlattı. Değirmencioğlu, "Yüzlerce insanın ölümüne yol açan zihniyetin aynısını Diyanet, çocuklara yaymaya çalışıyor" dedi. Konuyla ilgili Evsensel'den Zülal Koçer'e konuşan Değirmencioğlu hükümetin uzun süredir kimi görüşleri küçük yaştaki çocuklara benimsetmeye çalıştığını söyleyerek, "Diyanet son yıllarda tam anlamıyla bir siyasi araca dönüştürüldü. Bunu gizlemiyorlar bile. Diyanet'e birkaç bakanlık bütçesinden daha fazla para sağlandı ve Diyanet çocuklara yönelik yoğun bir çalışma sürdürüyor" ifadesini kullandı.

"Dini siyasete araç etmenin korkunç bir öeneği"

Değirmencioğlu, "Şehit olun mesajını çocuklara daha çekici gelebileceğini düşündükleri çizimlerle aktarmak istiyorlar. ‘Şehitler acı çekmez', ‘Günahları bağışlanır' deniyor. Yani acısız bir ölüm ve sonra cennet vaadi. Çocukları ölüme teşvik ederken peygamberden alındığı söylenen sözlere dayandırıyorlar ki, kimse çocukları şehitliğe özendirme siyasetini sorgulayamasın. Bu, yakın dönemde artık zirveye çıkarılan dini siyasete araç etmenin korkunç bir örneği" şeklinde konuştu.

"Diyanet IŞİD zihniyetini yayma peşinde"

"Bu durumu bir de ‘Şehit olunca cennete gideceksiniz' mesajını başka kimlerin verdiğiyle birlikte düşünelim" diyen Değirmencioğlu, Brüksel'deki, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı, Suruç ve 10 Ekim Katliamlarını düzenleyenlerin aynı mesajı verdiklerini söyledi. Değirmencioğlu "Türkiye bu katliamlarla acılara boğulmuşken, Diyanet IŞİD zihniyetini yayma peşinde. Bunca insanın ölümüne yol açan, insanları dehşete düşüren bir zihniyetin tıpatıp aynısını Diyanet İşleri Türkiye'de çocuklara yaymaya çalışıyor. Çocuklar büyüyecek ve iktidar istediğinde ölüme koşacaklar" dedi.