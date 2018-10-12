Diyanet'in bütçesine 2 milyar lira daha eklendi!

Geçen yılki planda 2019 için 8.4 milyar lira ödenek verilen Diyanet’in bütçesi yeni planda gelecek yıl için 10.4 milyar liraya çıkarıldı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, bütçenin rehberi niteliğinde olan Orta Vadeli Mali Plan yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yine ‘dev’ bütçesi ile 29 genel bütçeli idareyi solladı. Diyanet’e gelecek yıl için ayrılan bütçe 10.4 milyar lira. Plana göre gelecek yıl bütçe giderleri 960.9 milyar lira, bütçe gelirleri ise 880.3 milyar lira olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ‘dev’ bütçesi ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde tam 29 kurumu geride bıraktı.

Diyanet’in bütçesi 2020 yılında 11.9 milyar liraya, 2021 yılında da 13.1 milyar liraya yükselecek.

Diyanet’in bütçesi ile geride bıraktığı bakanlıklardan bazıları da şöyle: İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji ile Kültür ve Turizm bakanlıkları.