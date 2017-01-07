Diyanet'in belirlediği 5 ilke cemaatler tarafından olumlu karşılandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 'FETÖ' ve IŞİD hakkında 30 kadar cemaat ve tarikatla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar çıktı. Görüşmelerde Diyanet’in ön koşul olarak belirlediği "ötekileştirmeyeceksin", "tekfir etmeyeceksin" gibi 5 ilke olumlu karşılandı. Cemaat temsilcileriyle son görüşmeyi Mehmet Görmez yapacak.

30 cemaat ile görüşüldü

Alınan bilgiye Din Şurası Olağanüstü Toplantısı'nda alınan kararla, ülkede din eğitimine ve din hizmetlerine katkıda bulunan yaklaşık 30 sivil toplum örgütü ve cemaatle görüşmeler yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu görüşmelerini tamamladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Raşit Küçük ve uzmanlardan oluşan bir ekip, 3 başlık altında görüşmelerini gerçekleştirdi.

Diyanet'in şimdiye kadar görüştüğü tarikat ve gruplar şöyle:

Risale-i Nur Cemati: Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Nesil Grubu, 'Okuyucular' olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, İhlas Nur Grubu, Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, S. Hilmi Tunahan Cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), İlim Yayma Cemiyeti, Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu; Nakşibendi Tarikatı: İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Norşin'de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa'da Şeyh İzettin Aksan, Erzincan'da Şeyh Muhammed Nayır; Süleyman Efendi cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Ensar Vakfı, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), İlim Yayma Cemiyeti, Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu.

Neler görüşüldü?

Bu başlıklardan ilki kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi değerlendirilerek, aynı acıları bir daha yaşamamak adına birlikte neler yapılabileceği ele alındı.

İkinci başlıkta, özgürlüklere müdahale edilmeksizin, ifrat ve tefritten uzak kalınması önerildi.

Üçüncü başlıkta ise inanç bütünlüğünü korumak adına Osmanlı'da 1866 yılında Şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan "Meclisi Meşayih Nizamnamesi" örnek gösterildi. Dini yapıların, kendi aralarına girmeye çalışan sapkın inanışları denetlemesi adına devlete başvurması neticesinde oluşan bu müesseseden ilham alındığı kaydedildi.

Şeffaflık

Öte yandan bu yapıların kesinlikle devletleştirilmeyeceği ya da Diyanet bünyesinde onları denetleyecek bir mekanizmanın oluşturulmayacağı üzerinde duruldu. Bu yapıların kendi iç denetimini birlikte kurması ve bunu şeffaf hale getirmesi istendi.

5 ilke belirlendi

Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet'in Cemaat ve Tarikatlardan istediği, olmazsa olmaz 5 ilke belirlendi.

Belirlenen ilkeler şöyle:

1. Tekfir etmeyeceksin

Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın.

2. Ötekileştirmeyeceksin

Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin.

3. İslam'dan ayrılmayacaksın

İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın.

4. Şahıscı olmayacaksın

Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz.

5. Şiddete karşı duracaksın

Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.

Öneriler olumlu karşılandı

Yapılan görüşmeler neticesinde bahse konu yapıların, Diyanet İşleri Başkanlığının getirdiği önerileri olumlu karşıladığı öğrenildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşmelere ilişkin hazırlayacağı raporu tamamlamasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de bu yapılarla son bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor