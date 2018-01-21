Diyanet'e tepki: Fetih Suresi, savaşı değil, barışı över

Eski Diyarbakır Müftüsü ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nimettulah Erdoğmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlediği operasyon sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla camilerde Fetih Suresi'nin okutulmasına tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Erdoğmuş, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrin işgal girişiminin başladığı saatlerde camilerde Fetih Suresi’nin okunması talimatını verdi. Kuran’ı Kerim’in 48. suresi olan Fetih Suresi, adını ilk ayetinden alan ve Hudeybiye Barışını fetih olarak belirleyen çok önemli bir suredir. Barışı tarif ederken, onurlu bir zafer ve göz kamaştırıcı bir başarı diye tanımlar, bunu apaçık bir fetih olarak ilan eder."