Diyanet'e alınan ateistler Ayşe Sucu'yu görevinden etti

T24 - Farklı söylemiyle dikkat çeken Ayşe Sucu’nun görevden alınmasında Diyanet Vakfı Kadın Kolları’na ateist üyeleri kabul etmesinin neden olduğu öğrenildi.



Diyanet Vakfı, Kadın Kolları Kurucu Başkanı Ayşe Sucu’nun, görevden alınması nedeniyle deprem yaşıyor. Sucu’nun görevden alınması kararının arkasında “Kadın Kolları’na başka din ve mezhep mensupları ile ateistlerin üye olması, yapılan konferans ve seminerlerde konuk olmaları”nın Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’nde yarattığı rahatsızlığın olduğu öğrenildi. Taraf gazetesinin haberine göre; Sucu’nun görevden alınmasının ardından Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Vildan Karabulut’un da aralarında bulunduğu yöneticiler ve çalışanlar da toplu istifa kararı aldı.



Mütevelli Heyeti’ni rahatsız etti

Diyanet Vakfı Kadın Kolları’nın kurucusu olan Sucu, başını “Benazir Butto modeli” örtmesi ve “Kuran da başörtüsüne yönelik açılım yok” gibi radikal çıkışları ile tanıyordu. Sucu’nun 1997 yılında kurduğu 20 üyeli Kadın Kolları’nın üye sayısı bugün 15 bine ulaşmıştı. Üye olanlar arasında farklı dinler ve mezheplere mensup kişilerin yanı sıra ateistler de bulunuyordu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’nin cuma günü Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nde yaptığı toplantının gündemi Kadın Merkezi Başkanı Ayşe Sucu ve icraatları vardı. Toplantıda, Sucu’nun “Vakfa farklı dinlerden, mezheplerden ve ideolojilerden kişilerin üye olmasına öncülük ettiği ve radikal söylemlerde bulunduğu” konusu gündeme geldi. Heyet Sucu’nun işine son verdi. Ancak bu işleme gerekçe olarak “Vakıf içinde yeniden yapılanmaya gidilmesi” gösterildi.



Kimseyi ayırmadık

Görevden ayrıldıktan sonra ilk kez Taraf ’a konuşan Ayşe Sucu ise “Bu sadece kadın kolları değil, bir harekettir. Bu hareketin içinde her dinden her etnik kökenden ve farklı ideolojilerden binlerce insan var” dedi. Üye yaparken ayrım yapmadıklarını söyleyen Sucu şöyle devam etti: “Diyanet Vakfı böyle bir çalışma başlatıp beni başına getirmedi. Bu hareketi ben doğurdum. Bu hareket devam edecektir. Aynı faaliyetleri başka çatı altında da sürdürebilirim. ‘Modern İslam’ın temsilcisi’ gibi tanımları da doğru bulmuyorum. Bizim hareketimiz farklı inançlara ideolojilere sahip insanların bir araya gelerek, tartışmasını fikir alışverişinde bulunmasını ve birbirleri hakkında önyargıların kırılmasını sağlamıştır. Bu, demokrasi adına da bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın giderilmesine kimse mani olamaz.”



Görmez: Şu an müdahale edemem

Sucu’nun işine son verilmesinin ardından gözler Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e çevrildi. Görmez ise “Sucu’nun işten atılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın herhangi bir talimatı ve bilgisi yoktur. Oradaki çalışanların durumu ise bizim tarafımızdan değil, vakfın mütevelli heyeti tarafından değerlendirilir” dedi. Konuyla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını belirten Görmez, “Şu an herhangi bir müdahalemiz de söz konusu değildir. Bu konuda benim bir açıklama yapmam şu aşamada doğru olmaz” dedi. Sucu’nun görevden alınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na kararı protesto eden binlerce mail ve telefon geldiği öğrenildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme ise yaptığı açıklamada görevden alınma kararının, Ayşe Sucu’nun kişisel düşünceleri veya yaşam tarzıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu. Kararın, Mütevelli Heyeti’nin ortak iradesiyle alındığını belirten Akçeşme kararın Diyanet İşleri Başkanlığı’yla da ilgisi olmadığını söyledi.