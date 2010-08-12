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Diyanet'e Alevi dairesi, cemevine tüzel kişilik

Alevi açılımının en önemli ayağını oluşturan cemevlerinin statüsü konusundaki çalışmalar tamamlandı.

12 Ağustos 2010 03:00

T24 - Alevi açılımının en önemli ayağını oluşturan cemevlerinin statüsü konusundaki çalışmalar tamamlandı. Devlet Bakanı Faruk Çelik, hazırlanan cemevleri raporuyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde MEzhepler Genel Müdürlüğü'nün kurulmasını tartışmaya açacak.

Kurulan komisyon, cemevlerinin ibadethane olup olmadığı ve devlet yardımlarından yararlanmasına ilişkin raporunu, Devlet Bakanı Faruk Çelik’e sundu. Ağırlıklı üzerinde durulan formül, cemevlerinin “kamu yararına tüzel kişilik” kabul edilmesi oldu. Rapor, siyaseten sıkıntı yaratmaması için referandumdan sonra tartışmaya açılacak. Çelik, “Bu hassas bir süreç. Bugüne kadar Alevi vatandaşların talepleri ile ilgili süreci özenle götürdük. Referandumdan önce siyasi malzeme yapılmasın” görüşünde.


Dernek gibi ibadethane değil

Alevi kökenli hukukçuların da olduğu komisyonun raporunda, cemevlerinin statüsüne ilişkin çeşitli öneriler, avantaj ve dezavantajlarıyla şöyle yer aldı: “İbadethanelere tanınan olanaklardan cemevleri de yararlansın. Konu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde değerlendirilsin. Diyanet’e bağlı bir kurul oluşturulsun. Cemevleri ‘kamuya yararlı özel hukuk tüzel kişileri’ gibi faaliyet gösteren kurumlar kabul edilsin. Bu öneri Alevilerin taleplerini tam karşılamasa bile cemevlerine mali yardım sağlayacaktır. Yardımlardan tüm cemevlerine eşit yararlandırılması gerekecektir.” Geliştirilen bu formülle cemevlerine elektrik, su ve inşaat gibi konularda camilerdeki gibi yardım yapılabilecek. Raporda, son seçenek olarak “Cemevlerini ibadethane olsun” önerisi de yer aldı. Hükümetin çok sıcak bakmadığı bu formülün dezavantajı, “Alevi dedeleri, babalar, zakirler, devletten maaş alırsa memur statüsü sayılır. Bu tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin devrim kanuna aykırıdır” olarak belirtildi.

Faruk Çelik, cemevleri raporuyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Mezhepler Genel Müdürlüğü’nün kurulmasını tartışmaya açacak. Genel Müdürlüğe bağlı daire başkanlıklarının her bir mezheple ilgili faaliyet göstermesi, Aleviliğin de bu statüde değerlendirilmesi gündeme getirecek.


Kitap komisyonu çalışıyor

Alevi açılımı kapsamında kurulan Ders Kitapları Komisyonu ise çalışmalarını 15 Ağustos’ta tamamlayacak. Ders kitaplarında Alevilik konusunun nasıl ele alınacağını belirleyen komisyonun önerileri, önümüzdeki eğitim dönemine yetişmediği için bir sonraki yıl gündeme getirilecek.


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