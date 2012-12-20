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Diyanet, Zaytung haberini ciddiye aldı

zaytung.com'da haber diliyle yazılan mizah öyküsünü gerçek zanneden Diyanet İşleri Başkanlığı yalanlama yayınladı

20 Aralık 2012 15:09

 

Haber portalı görünümüyle, mizahi öyküleri haber diliyle yazan zaytung.com'da yer alan "Ateist Olduğu Gerekçesiyle İstifası İstenen Köy İmamı, Geri Adım Atmıyor: "Mesleğime profesyonelce yaklaşıyorum..." haberine yalanlama geldi. Diyanet Haber sitesinde bugün "Ne böyle Bir İmam Var Nede Böyle Bir Köy… başlıklı bir haber yayınladı.
"Reklamı olmasın" diye Zaytung'un ismini vermeyen sitede yer alan haberde "Her tarafı tamamen uydurma olan bu haber hakkında görüştüğümüz Milas ilçe müftülüğü haberin tamamen yalan olduğunu , Milas’da Ortaca isminde bir köy olmadığını ve Milas müftülüğünde de Seyfi Çalışkan isminde bir görevlinin olmadığını, çalışmadığını söylediler…" denildi
 

Zaytung'un uyarısı

 
Zaytung okurları böyle uyarıyor: "Sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, html kodlarına varıncaya kadar yalandır uydurmadır. Kemik yaşı 18'den küçük olanlar siteye bir arkadaşa bakıp hemen çıkmak için dahi giremezler. Son olarak bizi dava edip mahkemelerde süründürmezseniz gerçekten çok seviniriz. Saygılarımızla."

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