Diyanet, yurtdışındaki cami inşaatları için 500 milyon TL harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), yurtdışındaki cami inşaatları için harcadığı para 500 milyon TL'yi aştı. KKTC, Arnavutluk, Cibuti ve Kırgızistan’daki cami inşaatları için 353,5 milyon TL harcanırken Rusya’da yapımı devam eden Karaçay Çerkesya için 26 milyon Euro harcama öngörülüyor.

New York’ta 291 milyon dolar maliyetle yaptırılan Türkevi'nin yanısıra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da Washington’da bir merkezi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı 291 milyon dolar maliyetli Türkevi’ne yönelik tartışmalar devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ABD'deki yatırımları da dikkati çekti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle yapılan Amerika Diyanet Merkezi’nin temeli Mayıs 2013’te atıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük camisi olan ve “ABD’deki çift minareli tek cami” olma özelliğini taşıyan merkezin açılışını 2 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Diyanet’in, “Cami eksenli bir kompleks” olarak tanıttığı merkezin toplam maliyeti 100 milyon dolar oldu.

Cemiyet binası, konuk evi, hamam, konferans salonunun yanı sıra merkezde çok sayıda Türk evi de bulunuyor. Türk mutfağından örnekler sunan bir restoranı da içeren merkezdeki 879 metrekarelik camide aynı anda 3 bin kişi ibadet edebiliyor.

6 cami için yarım milyar lira

Diyanet’e bağlı TDV’nin yurtdışındaki cami inşaatları için harcadığı para milyarlarca liraya ulaştı. TDV, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova ve Rusya’da yapacağı toplam altı cami için yarım milyar liradan fazla parayı gözden çıkarıyor. KKTC, Arnavutluk, Cibuti ve Kırgızistan’daki cami inşaatları için 353,5 milyon TL harcanırken Rusya’da yapımı devam eden Karaçay Çerkesya için 26 milyon avro harcama öngörülüyor.